Şanlıurfa’da geri dönüşüm tesisinde yangın

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 19:42 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 19:42

Şanlıurfa'da kağıt ve plastiklerin toplandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Asya Mahallesi'nde yaşandı. Kağıt ve plastiklerin toplandığı tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangından yükselen yoğun dumanlar, şehrin her tarafından rahatlıkla görülebildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.