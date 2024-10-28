SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa’da asayiş uygulamasında aranan 22 şüpheli yakalandı
Haberler Güncel Videoları

Şanlıurfa’da asayiş uygulamasında aranan 22 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024, 08:54 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024, 08:54

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarla toplamda 14 bin 276 şahıs sorgulandı, 2 bin 341 araç, 126 motosiklet ve 13 umuma açık yer ile iş yeri kontrol edildi. Denetimler sonucunda 22 aranan şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca toplamda 21 araç ve sürücüsüne de cezai işlem uygulanırken 8 araç ise trafikten men edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Adana’nın Kozan ilçesindeki depremde ilk belirlemelere göre 6 ev hasar gördü
28.10.2024Pazartesi
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı
28.10.2024Pazartesi
Evde uyuya kalan gençler ekipleri seferber etti
27.10.2024Pazar
Şanlıurfa'da bir şahıs terminalde otobüs beklerken silahlı saldırıya uğradı
27.10.2024Pazar
Beşiktaş'ın Genel Kurulu'nda büyük kavga! Eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin kongre salonuna gelmesiyle ortalık karıştı
27.10.2024Pazar
Bunlar da Var
Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu’yu konuşturmadı! Çok sert tepki: Yazıklar olsun sana 01:10
"Yazıklar olsun sana"
27.10.2024Pazar
Ankara Mamak’ta feci kaza! Otomobil yön tabelasına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı 00:47
Otomobil yön tabelasına çarptı
27.10.2024Pazar
Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı sorusunda elendi! Aceleci yarışmacı bakın hangi yanıtı verdi 01:36
Milyoner'e damga vuran İstiklal Marşı sorusu
28.10.2024Pazartesi
Hain Gülen’in ölümüne dair bomba iddia: Boş tabut mu gömdüler? 23:54
Hain Gülen’in ölümüne dair bomba iddia: Boş tabut mu gömdüler?
27.10.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA