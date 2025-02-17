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Şanlıurfa’da asansör kabini 2’nci kattan düştü; 5 yaralı
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Şanlıurfa'da asansör kabini 2’nci kattan düştü; 5 yaralı

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 12:41

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binada oturan 5 kişi, 2’nci katta asansöre bindikten kısa süre sonra halat koptu. Asansör kabini hızla zemine düştü. Apartmanda oturanlar, gürültüyü duyup evlerinden çıktıklarında durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kabininde mahsur kalan 2'si çocuk, 5 kişi kurtarıldı. Hafif yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste tedaviye alındı.

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