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Şanlıurfa'da 8 katlı bina böyle yıkıldı...Enkaz altında 5 kişinin kaldığı bildiriliyor

Şanlıurfa'da 8 katlı bina böyle yıkıldı...Enkaz altında 5 kişinin kaldığı bildiriliyor
06.02.2023 17:34

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Enkaz altında 5 kişinin hayatını kaybettiği, arama çalışmalarının ise yandaki riskli binalar sebebiyle yapılamadığı kaydedildi. ç 10 şehirde hayatı durduran Pazarcık merkezli sabahki depremin ardından Urfa merkezde yüzlerce binada hasar meydana geldi. Tam yaralar sarılmaya çalışılırken, 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki deprem Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda daha önce hasar alan 8 katlı binanın yıkılmasına sebep oldu. Yıkılan binanın enkazının bölgede bulunan 5 kişinin üzerine devrildiği ve bu kişilerin hayatını kaybettiği ifade ediiyor.

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