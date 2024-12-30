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Şanlıurfa’da 15 milyon TL’lik altın hırsızlığında 9 gözaltı
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Şanlıurfa’da 15 milyon TL’lik altın hırsızlığında 9 gözaltı

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 15:41

Şanlıurfa’da 15 milyon TL değerinde 5 kilogram altın hırsızlığı olayında gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre olay, 24 Kasım tarihinde Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Divanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 kilogram külçe altın kuyumcudan alınarak atölyede bileziğe dönüştürüldü. Atölye çalışanı İbrahim Kayan ve kardeşi Muhammed Kayan işlenerek hazırlanan bilezikleri sahibine teslim etmek üzere merdivenlerden aşağı indi. Bu sırada güvenlik kamerasının olmadığı merdivenler üzerinde, yüzlerinde maske olan silahlı ve bıçaklı 2 kişi tarafından darp edilerek gasp edildi. 15 milyon TL değerindeki altın bilezikleri çalan hırsızlar, motosiklete binerek uzaklaştı.

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