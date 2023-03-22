Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 21 yaşındaki genç, silahla oynadığı esnada kazara annesini vurdu.

SİLAH ATEŞ ALDI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde; 21 yaşındaki S.A. evinde tabancayla oynadığı sırada, silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermi 43 yaşındaki annesi Aysel A'nın başına isabet etti. Ağır yaralanan kadın olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.