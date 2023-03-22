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Şanlıurfa Siverek'te akılalmaz olay! 21 yaşındaki genç kazara silahla annesini vurup öldürdü

Şanlıurfa Siverek'te akılalmaz olay! 21 yaşındaki genç kazara silahla annesini vurup öldürdü
22.03.2023 09:07

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Şanlıurfa Siverek'te 21 yaşındaki S.A.'nın kazara ateş alan tabancasından çıkan mermi, annesinin başına isabet etti. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nden yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 21 yaşındaki genç, silahla oynadığı esnada kazara annesini vurdu.

SİLAH ATEŞ ALDI
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde; 21 yaşındaki S.A. evinde tabancayla oynadığı sırada, silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermi 43 yaşındaki annesi Aysel A'nın başına isabet etti. Ağır yaralanan kadın olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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