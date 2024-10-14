SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Haberler Güncel Videoları

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 09:36 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 09:36

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda saat 07.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Sarıoğlu idaresindeki cip, yağmur dolayısıyla kayarak kaza yaptı. Bu sırada aynı istikamete seyir eden Necdet Akyel yönetimindeki 55 C 0851 plakalı işçi servisi minibüs kayarak cip ile çarpıştı. Arkadan gelen Musa Coşkun'un kullandığı 55 C 0888 servis minibüsü de kayarak kaldırıma çıktı. Kazada, 55 C 0851 plakalı işçi servisinde yolcu olarak bulunan Emre Yayla (27), Damla Sezer (33), Demet Aydın (43), Serpil Akyel (61), Adnan Saroğlu(62) ve Batuhan Irmak (25) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Bursa'da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Tutuklandı
14.10.2024Pazartesi
Bahçelievler’de İETT otobüsü ağaca çarptı: Yaralılar var
14.10.2024Pazartesi
Başkan Erdoğan'ın verdiği 'değişim' sinyali sonrası Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var?
14.10.2024Pazartesi
Marmaris'te şehrin göbeğindeki palalı kavga kamerada
14.10.2024Pazartesi
İçişleri Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! 6 ayrı suç örgütü çökertildi 91 şüpheli tutuklandı
14.10.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu kırdı geçirdi: Öyle bir soruda ’0’ çekti ki... 03:03
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı!
14.10.2024Pazartesi
Hizbullah’tan intikam saldırısı 09:34
Hizbullah'tan intikam saldırısı
13.10.2024Pazar
Yenidoğan Çetesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı 00:21
Yenidoğan Çetesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı
14.10.2024Pazartesi
Bir polise saldırı haberi de Konya’dan! Kavga ihbarına giden polisi sırtından bıçakladı 02:14
Kavga ihbarına giden polisi sırtından bıçakladı
13.10.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA