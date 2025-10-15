Samsun’da tefecilik ve silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve silah ticareti suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi yakalandı.

Senetler ve Silahlar Ele Geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda tefecilik karşılığı alınmış 25 senet, 1 ruhsatsız tabanca, borçlu kişilerin isimlerinin yazılı olduğu 2 ajanda, suçla bağlantılı not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram metamfetamin, bir miktar para ve çeşitli dijital materyaller bulundu.

Gözaltılar ve Soruşturma

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.