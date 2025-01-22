SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Samsun’da sağlık çalışanı olan kadın motosikletiyle karıştığı kazada yaralandı
Haberler Güncel Videoları

Samsun'da sağlık çalışanı olan kadın motosikletiyle karıştığı kazada yaralandı

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 11:42

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşenur Sancar, idaresindeki 55 AOK 220 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, önündeki dolmuş aracı durunca yavaşlayan İbrahim Dündar yönetimindeki 55 FE 022 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının Asarcık Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yaptığı öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
İzmir'de araçla gelip iş yerine kurşun yağdıran saldırgan yakalandı
22.01.2025Çarşamba
Balıkesir'de yol yarıldı hafriyat kamyonu içine düştü
22.01.2025Çarşamba
Ateşkesin üçüncü gününde 897 insani yardım tırı Gazze'ye girdi
22.01.2025Çarşamba
Antalya Manavgat'ta alkolün etkisiyle kaldırımda sızdı ekipler yerinden kaldırmakta zorlandı
22.01.2025Çarşamba
Trump ABD'nin yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar yatırım yapılacağını duyurdu
22.01.2025Çarşamba
Bunlar da Var
İşte tatilcilere mezar olan Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali 01:05
İşte Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali
21.01.2025Salı
Otel yangınının ilk anları! Facia kamerada! 00:19
Otel yangınının ilk anları! Facia kamerada!
21.01.2025Salı
Bolu’da otel yangını: Yardım çığlıkları kamerada! 00:36
Bolu'da otel yangını: Yardım çığlıkları kamerada!
21.01.2025Salı
Müge Anlı’ya ’’Ölüm büyüsü’’ iddiası! Ünlü sunucu çileden çıktı! 07:16
Müge Anlı'ya ''Ölüm büyüsü'' iddiası! Ünlü sunucu çileden çıktı!
21.01.2025Salı
CANLI YAYIN