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Samsun'da narkotik polisi tarafından 484,07 gram metamfetamin ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından 484,07 gram metamfetamin ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
16.02.2023 19:26

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen B.C.T. isimli şahsa ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 484,07 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli B.C.T. isimli şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.C.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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