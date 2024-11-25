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Samsun'da kar yağışı etkili oluyor
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Samsun'da kar yağışı etkili oluyor

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 00:14 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 00:19

Samsun'un Terme ilçesinde sis ve kar yağışı etkili oluyor. Ambartepe, Örencik, İlimdağ ve Kesikkaya mahallerinde gündüz saatlerinde başlayan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği bölgede ulaşımda aksamalar meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Terme Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Ekipler ayrıca kara saplanan araçları bölgeye sevk edilen iş makineleriyle kurtardı.

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