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Samsun merkezli 24 ilde müstehcenlik operasyonu: 45 gözaltı
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Samsun merkezli 24 ilde müstehcenlik operasyonu: 45 gözaltı

Giriş Tarihi: 6.05.2025 11:49:13

Samsun merkezli 24 ilde düzenlenen müstehcenlik operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müstehcenlik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, saat 06.00 itibarıyla Samsun merkezli Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 39 adet cep telefonu, 16 adet dizüstü bilgisayar, 19 adet USB bellek, 11 adet harici harddisk, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 miktar esrar maddesi ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

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