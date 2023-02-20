Sahur yapacakları esnada depreme yakalanan vatandaş, korku dolu anları anlattı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Esme Han Sultan Kız Öğrenci yurdunda misafir edilen vatandaşlar, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Siirt'te gelerek buradaki yurt, pansiyon, otel ve kamuya ait misafirhanelere yerleşen, akrabalarında kalan ve ev tutarak yeniden bir düzen kurmaya çalışan 4 bin 888 depremzedenin ihtiyaçları Siirt Valiliği koordinasyonunda oluşturulan ekipler tarafından tek tek tespit edilerek, karşılanmaya devam ediliyor.

Esme Han Sultan Kız Öğrenci yurdunda misafir edilen vatandaşlar, deprem anında yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen depremde çok korktuklarını anlatan depremzede Hasan Paltacı, duvarların uçtuğunu evlerin yıkıldığını söyledi.

Paltacı, "Gece uyuyorduk bir sallantı oldu. Hemen kalktım çocuklarımı almak istedim, bir anda hızlanınca şiddetli yağmur da yağıyordu, kapıyı açmaya çalışıyoruz ama duvarlar kapıyı sıkıştırmış gibi zorladıkça kapı açılmıyordu. Nasıl olduysa biranda açtık kapıyı, dışarı çıkmak istiyoruz yağmurla rüzgar bizi geri içeri doğru itmeye çalışıyordu, bir şekilde dışarıya çıktık. Bütün mahalleli dışarda Allah'u Ekber diye bağırmaya başladılar. Duvarlar uçtu, evler yıkılmaya başladı. Ne yapacağımızı bilemedik sanki dersin kıyamet kopuyormuş gibi hissetmeye başladık. Çok kötüydü, anlatması bile insanı ürpertiyor" dedi.

Adıyaman'dan gelen depremzede Abdurrahman Uluer, sahur yapacakları esnada evin salladığını ve hemen dışarı kaçtıklarını söyledi.

Uluer, "Adıyaman'dan buraya geldik. Gece saat 04.00'de namaz kılmak için kalktık. Kaza namazlarımızı kıldık, sabah ezanı okuyana kadar, bir baktım hanım çağırdı, gel dedi biz sahur hazırlamışız gel sahur yap. Ben kalktım bir baktık sallandık, hanıma hemen dedim dışarıya çıkalım. Biz kendimiz zorla dışarıya atarak kurtardık ama üzerime enkaz dökülüyordu. Evde her şey dökülüyordu biz evden çıkana kadar. Elhamdülillah biz sağlam çıktık" diye konuştu.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Fırat Akkoyun, "İlimize deprem bölgesinden toplam 4 bin 888 depremzede vatandaşımız gelmiştir. Siirt Valiliğimizin koordinasyonunda gelen tüm vatandaşlarımızın barınma, beslenme, gıda, giyim, eğitim ve psikososyal gibi bütün ihtiyaçları giderilmektedir. Allah'ın izniyle bu yaraları en kısa sürede hep beraber saracağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan yurtlarda misafir edilen depremzedelere barınma, yemek, psikolojik destek sağlanırken, çocuklar da oluşturulan oyun alanlarında depremi unutturulmaya çalışılıyor.