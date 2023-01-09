Sağlık Bakanlığı’ndan ‘sahte ilaç’ iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakalığınca yapılan açıklamada, son günlerde yurt dışında temin edilen ilaçlar hakkında CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde yer alan gerçek dışı iddialar yalanlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizde ilaç alanında düzenleyici ve denetleyici yetkili otorite Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'dur." denildi. İlaç kılavuzundaki değişiklikle kalitesiz ilaç ithalatı önlendiği bildirildi. Yurt dışı ilaç kılavuzundaki değişikliklerin bilimsel ve güncel gerekliliklere göre yapıldığının vurgulandığı açıklamada, "Sahte kanser ilacıyla ilgili önce inceleme, devamında soruşturma Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılmıştır. İlacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunularak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.