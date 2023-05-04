Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, esnaf ziyareti sırasında yanına gelen gençlerle sohbet etti. Kendisiyle fotoğraf çekilen bir gencin, ‘ben sizi etiketleyeceğim, siz de beni etiketleyin. Sizin takipçiniz çoktur’ sözleri gülümsetti.
Sağlık Bakanı Koca ile gençler arasında gülümseten diyalog! Gençlerden Bakan Koca’ya sosyal medyada ‘etiket’ talebi
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