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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'karantina' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'karantina' açıklaması
05.01.2022 21:22

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından artan vakalar ve aşılama süreci gündemiyle toplandı. Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama yapan Bakan Koca, kişisel korunmanın arttığının öneminin altını çizerek kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Koca, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer" dedi. Sağlık Bakanı, yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirtti.

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