Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bin 615 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 bin 119 yaralımız mevcut" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Türkiye'nin tarihinin en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "Sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından çevre bölgelerde de 3 tane 6 ve üzeri olmak üzere toplam 147 artçı deprem meydana geldi. Deprem tüm bölgede hissedilmiş olmak ile beraber Hatay başta olmak üzere 10 ilde ciddi hasar söz konusu. Şu ana kadar tespit edilen bin 651 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 bin 119 yaralımız mevcut. Üzüntümüz çok büyük. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.