PODCAST CANLI YAYIN

Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kereste fabrikasında yangın çıktı. Kereste ve tomrukların alev topuna döndüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi, tanker ve arazöz müdahale etti.

Safranbolu Sanayi Sitesi'nde Ahmet Sevigen'e ait kereste fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında keresteler ve tomruklar alev topuna döndü. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Safranbolu ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve su tankerleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangının hızla yayıldığı fabrikada ekipler alevleri durdurmak için yoğun çaba sarf etti. Yangın nedeniyle çatıların çöktüğü yaşandığı fabrikada alevlerin arasından tomrukların taşındığı traktör bir başka araç tarafından çekilerek kurtarıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de! İşte o anlar
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de! İşte o anlar
Acı kayıp! Şarkıcı Güllü hayatını yitirdi… ATV’deki Aile Saadeti dizisi son hatırası oldu!
Acı kayıp! Şarkıcı Güllü hayatını yitirdi… ATV’deki Aile Saadeti dizisi son hatırası oldu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle