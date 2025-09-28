Safranbolu’da kereste fabrikasında yangın

Safranbolu Sanayi Sitesi'nde Ahmet Sevigen'e ait kereste fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında keresteler ve tomruklar alev topuna döndü. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Safranbolu ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve su tankerleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangının hızla yayıldığı fabrikada ekipler alevleri durdurmak için yoğun çaba sarf etti. Yangın nedeniyle çatıların çöktüğü yaşandığı fabrikada alevlerin arasından tomrukların taşındığı traktör bir başka araç tarafından çekilerek kurtarıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.