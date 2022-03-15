AK Parti'den CHP'li İBB'ye "çınar ağacı" tepkisi: İstanbul'da, çevre konusunda pozitif işler konuşamamaktayız

Sadullah Kabahasanoğlu, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"ÇEVRE SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR"

"Bizim için çevre siyaset üstü bir konudur. Bunu her fırsatta vurgulayan bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımızın, çevre ile ilgili belediye başkanlığından bugüne kadar yapmış olduğu Türkiye'de çığır açtığı çok ciddi adımlar var. Hatta biz kendisinden şöyle öğrendik, çevre bir propaganda aracı değil, bir inanç ve gayret meselesidir. Ancak burada vurgulamam gereken bir konu daha var; çevre aslında bir bütündür. Bütünsel yaklaşılması gereken bir konudur.

MEVCUT YÖNETİMİN SİCİLİ BOZUK...

Bakınız son 3 yıl İstanbul'da, çevre konusunda pozitif işler konuşamamaktayız. Bunu vurgulamak zorundayım. Mevcut yönetimin çevre konusunda üzülerek ifade ediyorum sicili bozuk. Bir arıtma tesisinin çevreye zarar vereceği iddiasıyla Temel Atmama Töreni yapacak kadar meseleyi kendi mecrasından çıkartan bir yaklaşım, devamında ortaya çıkan İstanbul'daki ciddi çevre kirlilikleri.

Yine İstanbul'da İstanbul'un güzelliğine güzellik katan, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede ses yalıtımı, emisyon emilimi konusunda çok ciddi faydalar sağlayan dikey bahçelerimizin nasıl sökülerek çöpe atıldığına da şahit oluyoruz.



Şimdi yeni bir süreç… Maalesef 112 tane, İstanbul'un tarihine de şahit çınar sessizce kesildi. Kamuoyuna ciddi bir bilgilendirme yapılmamakta. İBB neredeyse her konuda Çalıştay yaparken, belediye başkanı Ukrayna'ya kadar açıklamalar yaparken, maalesef toplumu bu konuda yeteri kadar bilgilendirmemektedir. Bu konuya vurgu yapmak istiyorum.

112 AĞAÇLA İLGİLİ TEK KELİME EDEMEDİLER

Bakınız Sayın Başkanım, siyaset tutarlılık ister. Siyasette dün, bugün ve yarın belli bir tutarlı çizgide yürümek zorundasınız. Malum, 8 tane ağacın kamu yararı olduğu için tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde bir yerden başka bir yere nakledilmesi konusunda İstanbul Gezi Olayları'na şahit olmuştu. Türkiye'nin çok ciddi kayıpları olan, milyarlarca dolar kaybı olan günler gördük İstanbul'da. Sadece 8 tane ağacın bir yerden alınıp bir yere taşınması için. O gün o eylemleri gerçekleştirenlere kahraman diyen belediye başkanımız, bugün 112 tane ağaçla ilgili henüz kamuoyuna çıkıp bir kelime söyleyebilmiş değil.