PKK-PYD-KCK hedeflerine yönelik operasyonda Türkiye'nin vermek istediği mesaj ne? Mahmut Övür A Haber'de değerlendirdi

Terör örgütünün kalleş saldırısı sonrası Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Pençe Kılıç Hava Harekatı Operasyonu devereye girmişti. Terör yuvalarının tek tek yok edildiği operasyon A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç Programı'nda ele alındı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, operasyonun şifrelerini yorumladı ve dünyaya verilen mesajın perde arkasını açıkladı. Övür, "Bu operasyonun asıl hedefi nedir? Sadece cezalandırmamdır. Yoksa kara harekâtı için bir alan açmamadır. Belki iletişim kanallarını tahrip etmedir. İki ülke üzerinden yapıldığı için birbiri ile ilişkisini kesmeye yönelik bir harekettir. Bundan sonraki süreç oraya doğru gider diye düşünüyorum. Yani sadece birilerini, belli merkezleri cezalandırmak değil. O alanı etkisiz hale getirmek, bağlantıları koparmak ve kara harekatının önünü açmaktır diye bir sürecin başlangıcı olabilir" dedi.