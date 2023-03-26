RAMAZAN İMSAKİYE
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan LGBT çıkışı: Hadi oradan! Kılıçdaroğlu seçim vaadi yapmıştı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan LGBT çıkışı: Hadi oradan! Kılıçdaroğlu seçim vaadi yapmıştı
26.03.2023 17:11

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6+1’li koalisyonun birbirine benzemez partilerden kurulduğunu her defasında söylemiştik. Bunun örnekleri de bir bir karşımıza çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim vaatleri içerisine aldığı LGBT’ye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan veto geldi. Karamollaoğlu, "İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş biz de aileyiz diyorlar, hadi oradan nereden çıkardın böyle saçmalığı" şeklinde konuştu. Karamollaoğlu’nun bu açıklamasının ardından akıllara Kemal Kılıçdaroğlu’nun bill boardlara astırdığı LGBT vaatleri ve o sözleri geldi.

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