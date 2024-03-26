Rusya'da 139 kişinin ölümüne sebep olan teröristlerin ikisinin daha önce Türkiye'de bulunduğu belirlendi.Teröristlerden birisinin İstanbul'daki fotoğrafları Rus haber ajansı tarafından servis edildi. Teröristlerin neden Türkiye'ye geldiği öğrenilirken, tüm Avrupa adeta alarma geçti. DEAŞ Rusya Devlet Başkanı Putin'i hedef alan bir tehditte bulunurken, DEAŞ'lı teröristin kulağını kesip yediren Rus asker, kullandığı bıçağı açık arttırmaya çıkardı. Öte yandan Moskova'daki terör saldırısının bir zanlısı daha tutuklandı. İşte detaylar...