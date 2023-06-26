Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Wagner isyanı sonrası böyle görüntülendi

Paralı asker grubu Wagner, Rus ordusunu suçlayrak Rostov'da hakimiyeti sağladıktan sonra Moskova'ya doğru yürüyüşe geçti. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, suçlamalarını hedefine Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'ı koydu. Prigojin, "Rusya’yı zora sokan hainlere ve suçlulara dersini vereceğiz. Sergey Şoygu Kızıl Meydan'da asılacak." dedi. Yapılan anlaşmanın ardından hakkındaki suçlamalar kaldırılan ve Belarus'a gitmeyi kabul eden Prigojin, ayaklandırmayı sonladırma kararı aldı. Suçlamaların hedefindeki Şoygu, isyanın ardından, ilk kez kamuoyu önünde Rus birliklerini teftiş ederken çekilmiş görüntülerini yayınladı. Öte yandan, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, şehirdeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.