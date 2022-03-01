Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sosyal medyada yalan yanlış bilgilerin önünü yeniden açtı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta altıncı gün de geride kaldı. Sıcak bölgeden geldiği iddia edilen ve Twitter, Facebook, Instagram ve TikTok gibi mecralardan yayıldığı gözlemlenen görüntülerle enformasyon savaşı yaşanıyor. Twitter'in dezenformasyon merkezi haline gelmesi, Rusya merkezli haber akışlarını engellemesi ve Batı medyasının da tek taraflı Rusya karşıtı haberler yapması ile doğru bilgiye erişim neredeyse imkansız hale geldi. İşte Rusya - Ukrayna savaşı gölgesinde gerçekleşen yalan ve gerçek mücadelesi.