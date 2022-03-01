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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sosyal medyada yalan yanlış bilgilerin önünü yeniden açtı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sosyal medyada yalan yanlış bilgilerin önünü yeniden açtı
01.03.2022 21:22

OTOMATİK OYNAT

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta altıncı gün de geride kaldı. Sıcak bölgeden geldiği iddia edilen ve Twitter, Facebook, Instagram ve TikTok gibi mecralardan yayıldığı gözlemlenen görüntülerle enformasyon savaşı yaşanıyor. Twitter'in dezenformasyon merkezi haline gelmesi, Rusya merkezli haber akışlarını engellemesi ve Batı medyasının da tek taraflı Rusya karşıtı haberler yapması ile doğru bilgiye erişim neredeyse imkansız hale geldi. İşte Rusya - Ukrayna savaşı gölgesinde gerçekleşen yalan ve gerçek mücadelesi.

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RUSYA CEPHESİ PAYLAŞILAN İÇERİKLERİ YALANLADI
Rusya cephesinden de sosyal medyadaki dezenformasyona yönelik çeşitli yalanlamalar geldi.

Rus tankının sivil bir aracı ezdiği yönünde paylaşılan ve çok fazla konuşulan videoya ilişkin 25 Şubat'ta Rus ordusunun orada olmadığı bilgisi verildi.

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