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Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları vurdu
09.03.2022 09:09

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Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki bir askeri kışlaya savaş uçakları ile roket saldırısı düzenlerken, Harkov kentindeki bir askeri üsse ise hava saldırısı düzenleyerek askeri üssü tamamen imha etti. Rusya, birkaç gündür sivillerin Ukrayna'nın kentlerinden tahliyesi için ateşkes rejimi uygularken, ülkenin bazı kentlerinde ise saldırılarına devam ediyor. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın bazı kentlerine saldırılar gerçekleştirirken son hedefler Jitomir ve Harkov kentleri oldu. Gece saatlerinde Rus askerleri tarafından Jitomir kentindeki bir askeri kışla hedef alındı. Rus savaş uçaklarından gönderilen roketlerle vurulan bina kısmen çöktü. Gece saatlerinde bir başka hedefte Harkov oldu. Harkov'a bağlı Balakliya'da bulunan Ukrayna'ya ait bir askeri üs, Rus savaş uçakları tarafından vuruldu. Bu saldırıda Ukrayna üssünün tamamen imha edildiği bilgileri alınırken, Rus birliklerinin Harkov'daki Zmiev karayolunun kontrolünü ele geçirmek için de bu bölgeye operasyonlar yaptığı öğrenildi.

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