Rus gazeteci Mihail Gusman: Başkan Erdoğan dünya çapında emsalsiz bir kişilik

Duruşu ve vizyonuna dünyanın gıpta ile baktığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği bu kez de Rusya’da büyük yankı buldu. Rus gazeteci ve Tass Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, Başkan Erdoğan'ı anlatan bir belgesel hazırladı. Gusman, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen belgesel gösterimi sonrası A Haber'e özel açıklamalarda da bulundu. Başkan Erdoğan’dan övgü dolu sözlerle bahseden Gusman, “O dünya çapında emsalsiz bir kişilik. Başkan Erdoğan Rusya'da da çok seviliyor.” ifadelerine yer verdi.