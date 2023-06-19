Rus gazeteci Gusman, Başkan Erdoğan'ı anlatan belgesel hazırladı: O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma

Rus gazeteci Gusman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatan belgesel hazırladı. TASS ve Rossiya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlanan belgeselinin gösterimi, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde yapıldı. Başkan Erdoğan hakkında da konuşan Gusman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir siyasetçidir. Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma. Modern dünyayı anlayan çok yüksek seviyede, stratejik bir düşünceye sahip bir siyasi analizci. Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip" ifadelerini kullandı.