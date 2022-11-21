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Roketin isabet ettiği Kocatepe İlköğretim Okulu'nun içerisinden görüntüler

Roketin isabet ettiği Kocatepe İlköğretim Okulu'nun içerisinden görüntüler
21.11.2022 16:23

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Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıda hedef olan Kocatepe İlköğretim Okulu'nun Biyoloji laboratuvarı kullanılmaz hale geldi. Terör örgütü tarafından düzenlenen 7 roketten birinin isabet ettiği ve sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın hayatını kaybettiği Kocatepe İlköğretim okulu, saldırının ardından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde okulun Biyoloji Laboratuvarı kullanılmaz hale geldiği ve sınıfın yıkılan duvar ve kırılan camların hasarı ise facianın boyutu ise gözler önüne serildi.

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