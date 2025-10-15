PODCAST
Rojin'in cansız bedeni 1 yıl önce bugün bulundu
Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 09:07
Üniversiteli Rojin’in ölümü sır perdesini koruyor. Bir yıl önce cansız bedeni bulunan genç kızın vücudunda iki farklı erkeğe ait dna tespit edildi. Cinayet şüphesi gündemde.
