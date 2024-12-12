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Rize’de 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama
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Rize’de 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 16:42

Rize merkez, Çayeli ve İyidere ilçelerinde torbacılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak' suçuna yönelik dron destekli operasyon düzenlendi. Rize merkez, İyidere ve Çayeli ilçelerinde 1 İHA personeli, 1 narkotik dedektör köpeği ve personeli olmak üzere toplamda 107 personelden oluşan 28 ekip görev aldı. Düzenlenen operasyonda 353,63 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 4,76 gram metamfetamin maddesi, 2,86 gram esrar maddesi, 3 adet sentetik ecza hapı, 3 adet hassas terazi, ve 6 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilirken 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarından adli işlemler başlatılan 15 şahıstan 4'ü Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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