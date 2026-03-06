Ramazan Arıkan cinayetinde yeni gelişme: Sude Arıkan’dan Dubai ve Miras itirafı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 6 Mart 2026 tarihli yayınında, Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüne dair ezber bozan itiraflar geldi. Sude Arıkan, annesi ve Mustafa'nın mirası ele geçirmek için Dubai'de kurduğu planı tüm detaylarıyla anlattı.

"Sude'ye Hiçbir Şey Kalmasın Diye Para Teklif Ettiler"



Sude Arıkan, canlı yayındaki açıklamalarında, annesi ve Mustafa'nın Dubai'de Mehmet isimli bir şahısla bir araya geldiklerini belirtti. İddiaya göre, söz konusu şahsa şu teklif yapıldı:

"Sude buradan hiçbir şey alamasın, burada hiçbir şey Sude'ye kalmasın. Sen bize 3-5 milyon TL yardımcı ol, sana para verelim."

Müge Anlı'nın Şüpheleri Devam Ediyor



Sude Arıkan'ın anlattığı bu detaylar stüdyoda buz gibi bir hava estirirken, Müge Anlı anlatılanların tutarsızlıklarını sorgulamaya devam etti. Anlı, adım adım gerçekleri ortaya çıkarmak için çelişkili ifadelerin üzerine gitmeyi sürdürüyor.