Radarda yüzde 10 tolerans kalkmıyor
Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 08:55
Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik hazırlığı sürüyor. Bakan Yerlikaya, AK Parti grubunu bilgilendirirken, trafik cezalarının daha caydırıcı hale geleceğini açıkladı. Radarda yüzde 10 toleransın ise devam edeceği belirtildi.
