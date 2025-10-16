PODCAST CANLI YAYIN
Radarda yüzde 10 tolerans kalkmıyor

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik hazırlığı sürüyor. Bakan Yerlikaya, AK Parti grubunu bilgilendirirken, trafik cezalarının daha caydırıcı hale geleceğini açıkladı. Radarda yüzde 10 toleransın ise devam edeceği belirtildi.

Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!
Çekmeköy Çamlık'ta ölümlü İETT otobüsü kaza anı kamerada!
Maraş'ta SUV tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Çekmeköy Çamlık'ta İETT otobüsü durağa daldı: 1 ölü, 4 yaralı!
