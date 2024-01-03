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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024, 11:20 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024, 11:27

Provokatöre arka çıkan CHP yandaşı Fatih Altaylı kıvırdı: Kim ne anlayacak görmek istedim

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan provokatöre "Eline sağlık" mesajı atarak arka çıkan CHP yandaşı Fatih Altaylı'ya karşı harekete geçildi. Fatih Altaylı'nın "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Öte yandan Altaylı, bugün yaptığı yayında adeta kıvırdı. Yaptığı "Eline sağlık" paylaşımını savunan Altaylı, "Tek bir şey söyledim, eline sağlık. Bir anda ne kadar adam varsa ortaya döküldü. Sanki ben yumruk atana eline sağlık diyormuşum gibi. Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum." iddiasında bulundu.

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