Propaganda konuşması yayımlandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ''Türkiye Yüz Yılı'' vurgulu ikinci tur mesajı

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın propaganda konuşması TRT'de yayınlandı. Sandık çağrısında bulunan Erdoğan, "Yarın sandık başına gittiğinizde tercihinizi Türkiye Yüzyılı'ndan yana yaparak kendiniz ve evlatlarınız için aydınlık bir geleceğe kapı aralayacaksınız" dedi. Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken bir diğer kısım ise ekonomiydi. Başkan Erdoğan, ekonomide yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ifade ederek, "Kira ve gıda fiyatları başta olmak üzere insanımızın günlük hayatını sıkıntıya sokan hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alıyoruz. Doğal gaz ve petrol gibi kendi kaynaklarımızın gelirlerini de bu doğrultuda kullanmayı planlıyoruz." mesajını verdi.