RAMAZAN İMSAKİYE
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Prof. Dr. Süleyman Dalğıç'tan alüvyon zemin uyarısı

Prof. Dr. Süleyman Dalğıç'tan alüvyon zemin uyarısı
28.03.2023 18:41

OTOMATİK OYNAT

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde yıkılan binaların birçoğunun sıvılaşma özelliği gösteren zemin üzerinde yapıldığının ortaya çıkmasıyla gözler, İstanbul'daki risk düzeyi yüksek zeminlere çevrildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, "Özellikle Atatürk Havalimanı'ndan sonra denize doğru ulaşan kesimlerde alüvyon kalınlığı artıyor. 30 metrenin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla burada deprem anında ciddi tehlike var diyebiliriz" dedi.

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