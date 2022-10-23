Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Yunan'ı panikleten 'Tayfun'u anlattı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği balistik füze Tayfun'un, test atışı geçtiğimiz günlerde Rize'de yapıldı. Yunan medyasında büyük paniğe neden olan füzeyi A Haber canlı yayınında anlatan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Bir yerlere işaret bu. TSK’da bu füzelerin bulunması, savunma maksatlıdır, taarruzi maksatlı değildir. Duyuyor musun Miçotakis. Önce sustuk şimdi gösterdik füzenin ucunu." diye konuştu. Caşın füzenin önemine vurgu yaparak, "Elektronik harp yeteneği çok yüksek yani havada başka bir devlet bunu patlatamaz." dedi.