Haberler Güncel Videoları Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Yunan'ı panikleten 'Tayfun'u anlattı

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Yunan'ı panikleten 'Tayfun'u anlattı

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Yunan'ı panikleten 'Tayfun'u anlattı
23.10.2022 12:35

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:50
CHP'li İBB'de Halk Ekmek...
Güncel 00:26
Terör örgütü DEAŞ‘a operasyon:...
Güncel 00:33
CHP'nin troll ağı...
Güncel 03:02
Osman Nuri Kabaktepe'den...
Güncel 07:40
CHP'nin HDPKK'lı Selahattin...
Güncel 00:43
Mehmet Ali Çelebi’den Şebnem...
Güncel 00:50
AK Parti'den Cemevi hamlesi
Güncel 07:13
Antalya'da haber spikeri Hazal...
Güncel 19:25
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da
Güncel 01:35
TPAO'dan Sakarya Gaz Sahası...
Güncel 00:56
Bölücü ve hain terör örgütüne...
Güncel 00:22
CHP yamağı Can Ataklı TOGG’u...

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği balistik füze Tayfun'un, test atışı geçtiğimiz günlerde Rize'de yapıldı. Yunan medyasında büyük paniğe neden olan füzeyi A Haber canlı yayınında anlatan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Bir yerlere işaret bu. TSK’da bu füzelerin bulunması, savunma maksatlıdır, taarruzi maksatlı değildir. Duyuyor musun Miçotakis. Önce sustuk şimdi gösterdik füzenin ucunu." diye konuştu. Caşın füzenin önemine vurgu yaparak, "Elektronik harp yeteneği çok yüksek yani havada başka bir devlet bunu patlatamaz." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA