Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan A Haber'de Rusya-Ukrayna savaşını yorumladı

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, A Haber’de her pazar ekranlara gelen “Canan Barlas İle Gündem” programında Rusya-Ukrayna savaşı ve yankılarını yorumları. Derin bir tarihi okumayla savaşın perde arkasını analiz eden Afyoncu, batının aslında ne istediğini çok çarpıcı bir şekilde açıkladı. Rusya-Çin yakınlaşması mı olur? 3. Dünya Savaşı ne zaman çıkar? Ukrayna savaşı Putin’in sonu mu olur? Türkiye’nin bu savaşta ne yapması gerekir? sorularına yanıt verdi. Öte yandan Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye üzerinden Türk dünyasına önemli bir de mesaj verdi. İşte o açıklamalar...