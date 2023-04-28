Pompalı tüfekle okulu basan öğrenci tutuklandı

Şanlıurfa’da dün sigara nedeniyle okul idaresiyle tartıştıktan sonra elinde pompalı tüfekle dönüp okula rastgele ateş açarak 3 kişiyi yaralayan öğrenci tutuklandı. Olay dün Şanlıurfa’nın Ulubağ Mahallesindeki özel bir lisede yaşandı. Sigara ile girmek istediği okula alınmadığı gerekçesiyle tüfekle okula gidip etrafa rastgele ateş açan 16 yaşındaki İ.D., müdür yardımcısı, güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.