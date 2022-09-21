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Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar

Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar
21.09.2022 09:06

OTOMATİK OYNAT

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İzmir’in Menemen ilçesinde “torbacı” olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonda polisin kapıya dayandığını fark eden şüpheliler, poşet ve torbalar içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri paraları 6. kattan aşağıya attılar. Operasyonda 11 kilo 654 gram skunk maddesi ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik yapmış oldukları saha ve istihbari çalışmalar neticesinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden Irmak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi adresinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin kapıya dayandığını fark eden ve içeriye gireceklerini anlayan T.N. (22) ile Y.İ.E. (21), poşet ve torba içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri bir miktar parayı bulundukları 6. katın balkonundan ve camından aşağıya attı.

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