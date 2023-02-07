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Polis, enkazda mahsur kalan 4 kişilik aileyi kurtardı

Polis, enkazda mahsur kalan 4 kişilik aileyi kurtardı
07.02.2023 00:11 - Son Güncelleme: 07.02.2023 00:19

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler bir çok ilde olduğu gibi Malatya'da da can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle Malatya'ya AFAD koordinesinde bir çok ekip sevk edildi. Ekipler, depremin ilk saatlerinden itibaren yoğun mesai harcayarak enkazda kalanları kurtarmaya başladı. Yeşilyurt ilçesinde Hamidiye Mahallesi'nde çöken 3 katlı bir binanın birinci katında yaşları 62 ile 85 arasında değişen anne, baba ve iki oğlu da enkazda mahsur kaldı. Bölgede görevlendirilen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler enkazdan ses geldiğini fark ederek çalışma yaptı. Ekipler, çalışmasında enkazda mahsur kalan 4 kişilik aileyi küçük bir deliğin çevresindeki betonu çekiçle kırarak sağ olarak kurtardı. Polisler 4 kişilik aileden yaşlı teyzeyi sırtına alarak taşıdı.

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