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Polis, deprem için yardıma geldiği ileri sürülen şahsın çantasındaki uyuşturucuyu böyle yakaladı

Polis, deprem için yardıma geldiği ileri sürülen şahsın çantasındaki uyuşturucuyu böyle yakaladı
16.02.2023 19:25

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Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, diğer illerden temin edilen uyuşturucu maddelerin Diyarbakır iline getirilerek, torbacı tabir edilen şahıslar vasıtasıyla satışının gerçekleştirileceğine yönelik alınan bilgilere istinaden yapılan çalışmalar sonucu, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinde durdurulan şüpheli J.Ş. ile gerçekleştirilen ilk mülakatta şüpheli şahıs “Diyarbakır’da deprem nedeniyle oluşan enkazlara yardımcı olmak amacıyla” geldiğini beyan ederek, şahsın çelişkili beyanlarda bulunması üzerine valizinde yapılan aramada, 1 kilo 940 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla alakalı hakkında ‘T.C.K.-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan işlem yapılan J.Ş. isimli şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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