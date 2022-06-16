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PKK’lı terörist Tekin Yoldaş’tan itiraf: Gezi’nin öznesi de öncüsü de bizdik, yarım kalan işi bitireceğiz

PKK’lı terörist Tekin Yoldaş’tan itiraf: Gezi’nin öznesi de öncüsü de bizdik, yarım kalan işi bitireceğiz
16.06.2022 23:13

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6'lı masanın Gezi güzellemesi yakıp özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Gezi baskına baskına isyandır" demesi Meral Akşener'in, "Gezi milli şuurunun ayağa kalkmasıdır" sözleriyle ülkeyi bölmek isteyenlere destek vermesi dikkatlerden kaçmamıştı Bugün ise terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden itiraflar geldi. Teröristbaşı Tekin Yoldaş şu ifadeleri kullandı: Şunu da söylemek lazım. Halkların Direnişi Hareketi ismiyle biz Gezi direnişinin yarattığı etkiyle kurulduk. O Gezi direnişinin arayışı bizde cisimleşmiş oldu. Bugün birçoğumuz Gezi ayaklanmasında önde olmuş arkadaşlarımızdı. İşte 6'lı masa ve PKK'nın aynı masada olduğunu kanıtlayan skandal sözler...

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