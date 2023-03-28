RAMAZAN İMSAKİYE
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PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek!

PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek!
28.03.2023 00:33 - Son Güncelleme: 28.03.2023 00:55

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Hız kazanan CHP - HDP flörtünün gölgesinde 6'lı koalisyonun 7. ortağı Kandil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan destek açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Geride bıraktığımız günlerde PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" açıklamasını yapmıştı. Bugün de PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz" çıkışında bulundu. Hozat, "Seçimler bitene kadar askeri (terör) eylemlerimize son verme kararı aldık" dedi.

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