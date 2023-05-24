PKK kanalında 'evet' mühürlü Kılıçdaroğlu yayınları!

HDP'nin ve Kandil'in Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek tam gaz sürüyor. "28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu için seferber olun" çağrısı yapan ve seçimin Başkan Erdoğan lehine tecelli etmesi halinde sonuçları kabul etmeyeceklerini duyurup tehditler savuran PKK elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri sonrası HDPKK tüm yıkım unsurlarıyla harekete geçti. Bu kapsamda HDP, HDK ve DTK, 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için sahaya inme kararı aldı. PKK medyası da Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. Örgütün kanalında "28 Mayıs hesap sorma günüdür" dendi Kılıçdaoğlu'na 'evet' mührü vuruldu. Aynı anlarda ekranın alt tarafında Türkiye Cumhuriyeti'nden 'işgalci' olarak bahsedildi.