Haberler Güncel Videoları PKK kanalında 'evet' mühürlü Kılıçdaroğlu yayınları!

PKK kanalında 'evet' mühürlü Kılıçdaroğlu yayınları!

PKK kanalında 'evet' mühürlü Kılıçdaroğlu yayınları!
24.05.2023 01:01 - Son Güncelleme: 24.05.2023 01:20

OTOMATİK OYNAT

Güncel 04:05
Teröristlere umut veren...
Güncel 02:31
"BİZ KOCAMAN BİR TÜRKİYE'YİZ"
Güncel 01:02
AK Parti sosyal medya...
Güncel 00:53
Şehit ailesine küfreden İP'li...
Güncel 01:22
Başkan Erdoğan’a Sivas’ta 100...
Güncel 45:22
Başkan Erdoğan'dan Sivas'ta...
Güncel 01:10
Tayfun füzesinden 2'nci test
Güncel 03:03
Başkan Erdoğan'dan canlı...
Güncel 01:22
CHP’li Altay’dan şoke eden...
Güncel 19:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...
Güncel 03:54
Ücretsiz 25 metreküp...
Güncel 05:22
A Haber Togg fabrikasını...

HDP'nin ve Kandil'in Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek tam gaz sürüyor. "28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu için seferber olun"  çağrısı yapan ve seçimin Başkan Erdoğan lehine tecelli etmesi halinde sonuçları kabul etmeyeceklerini duyurup tehditler savuran PKK elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri sonrası HDPKK tüm yıkım unsurlarıyla harekete geçti. Bu kapsamda HDP, HDK ve DTK, 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için sahaya inme kararı aldı. PKK medyası da Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. Örgütün kanalında "28 Mayıs hesap sorma günüdür" dendi Kılıçdaoğlu'na 'evet' mührü vuruldu. Aynı anlarda ekranın alt tarafında Türkiye Cumhuriyeti'nden 'işgalci' olarak bahsedildi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA