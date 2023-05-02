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PKK ile aynı yorgana ayak uzatan Akşener tutuştu!

PKK ile aynı yorgana ayak uzatan Akşener tutuştu!
02.05.2023 17:48

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7'li koalisyonun 14 Mayıs'taki seçimler için 'her yol mübah' anlayışı memleket için yıkım vadediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDPKK ile yürütüle kirli ittifakı perdelemek adına hakaret diline başvurdu. Akşener, "Eğer ben PKK'lıysam, derhal beni tutuklayın şerefsizler! Derhal tutuklayın! Ne işe yarıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Tam da bu noktada PKK elebaşlarından Sabri Ok'un "PKK ile İYİ Parti aynı noktada" söylemi ve Akşener'in konuşmasında açılan HDP flamalarını hatırlamakta fayda var. Öte yandan "Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e" diyen Akşener ile "Bir oy Kemal'e bir oy HDP'ye" diyen Pervin Buldan söylem birliği yapmış, kirli ittifak resmiyet kazanmıştı.

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