PKK elebaşı Sabri Ok’tan 7’li koalisyon itirafı: Küresel çete bizi biz de Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz!

14 Mayıs'taki seçime günler kala yedili koalisyona dahil olan HDP'nin Kandil'deki elebaşlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları peş peşe yağıyor. Masanın altından üstüne çıkan terör örgütü PKK, Türkiye'yi bölme hayallerini yedili koalisyona bağladı. Yedili koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'ndan "özerklik" ve "kayyum" sözü alan PKK, 14 Mayıs'ı bölücülük planları için ölüm kalım tarihi olarak belirledi. HDP'li Sakık'tan sonra PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok da "100 yıllık cumhuriyeti yıkacağız" dedi. PKK'nın sözde yayın organına konuşan elebaşlarından Sabri Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler" diyerek küresel çetenin kendilerini desteklediklerini itiraf etti.Yedili koalisyona da destek mesajı veren Ok, "Amacımız siyaset yapmak. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz." sözleriyle de yedili koalisyonun arkasında olduklarını açık açık söyledi. İşte takvim.com.tr farkıyla terör örgütü PKK'dan yedili koalisyona gelen son desteğin detayları....