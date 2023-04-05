RAMAZAN İMSAKİYE
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PKK elebaşı Karasu'dan 7'li koalisyona seçim taktiği!

PKK elebaşı Karasu'dan 7'li koalisyona seçim taktiği!
05.04.2023 19:04

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından terörün siyasi uzantısı HDP'den tebrik ve destek mesajları gelirken PKK da Kandil'den 'yolunuz açık' mesajı vererek kirli ortaklığı itiraf etmişti. Son olarak terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'dan 6+1'li koalisyona "seçime ortak liste ile girin" çağrısı geldi. Bu çağrı ile birlikte İYİ Parti ve CHP'nin seçime fermuar sistemle girme kararı dikkat çekti. İşte kirli ortaklığa ilişkin detaylar ve terör elebaşlarından Mustafa Karasu'nun koalisyona çağrısı...

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