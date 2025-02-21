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PKK elebaşı Duran Kalkan’dan yine sabotaj denemesi | VİDEO
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PKK elebaşı Duran Kalkan'dan yine sabotaj denemesi | VİDEO

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 15:04 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 15:04

Türkiye’nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar, PKK’yı içinden çıkılmaz bir kaosa sürükledi. Örgütün kanlı elebaşlarından Duran Kalkan, kirli planlarını bir kez daha gözler önüne serdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yönelik “PKK’yı lağvet” çağrısına rağmen, Kalkan, "Bir açıklama her şeyi bitirmeyecek, mücadele devam edecek" diyerek Türkiye’nin "Terörsüz Türkiye" adımını sabote etmeye çalıştı. Teröristbaşı Öcalan’ın "özgürlüğü" üzerinden kışkırtıcı açıklamalar yapan Kalkan, “İmralı sistemi engelleniyor, Öcalan özgür değil” iddialarıyla örgüt tabanını kandırmaya devam etti. Başkan Erdoğan'ın "Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler" sözüyle köşeye sıkışan Kalkan CHP’ye de "erken seçim için baskı yapın" aklı verdi.

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