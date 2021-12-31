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PKK elebaşı Duran Kalkan'dan siyasi kanatları HDP'nin dostlarına talimat: İttifak konuları daha fazla gecikmemeli

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan siyasi kanatları HDP'nin dostlarına talimat: İttifak konuları daha fazla gecikmemeli
31.12.2021 23:45

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PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, yayınladığı videoda, 'dostlarımız' dediği kesimlerle yaptığı iş birliğini anlattı. Elebaşı Kalkan propaganda videosunda, "Dostlarımız daha da öne çıktılar mücadelede etkili hale geldiler. Şimdi AK Parti ve MHP çöküşte. Bunu biz söylemiyoruz CHP de İYİ Parti de DEVA Partisi de söylüyor. 'Herkes bizim gibi olsun' demiyoruz herkes kendi rengini korusun. Bunları yıkalım daha fazla ömrü uzamasın. İttifak konuları daha fazla gecikmemeli. Erdoğan, BM'de gösterdiği haritayı uygulamak istiyor" ifadelerini kullandı.

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