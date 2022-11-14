PKK elebaşı Duran Kalkan alçak saldırıyı itiraf etmişti!

Akıllara terör elebaşı Duran Kalkan'ın o tehdit dolu sözleri geldi.

Kalkan şu rezil ifadeleri kullanarak aylar Türkiye'yi tehdit etmiş ve alçak saldırıyı önceden itiraf etmişti;

"Gerilla da taktiğini değiştirdi. Savunma yapmıyor, saldırıyor. Saldıracak hem de. Hem de hiç beklemediği, ummadığı yerde bir bakacak ki saldırı olacak. İnecek yani. Cephede askeri hedefler düzeyinde değil, Türkiye'nin her yerinde saldırılar olacak. Kentlerde olacak. Her yer savaş alanı."