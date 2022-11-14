PKK elebaşı Duran Kalkan alçak saldırıyı itiraf etmişti!

Taksim İstiklal Caddesi'nde Ahlam Albashir isimli PKK/YPG'li teröristin gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası FETÖ PKK ve CHP medyası yine birleşti. Teröristin PKK'lı olduğunu itiraf etmesine rağmen FETÖ'cü Cevheri Güven CHP'nin yayın organı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve PKK'nın yayın organı Medya Haber'e katılan Ahmet Nesin alçak saldırıyı PKK'nın gerçekleştirmediğini ima eden ifadeler kullanarak PKK'yı aklama yarışına girdi. Söz konusu isimler PKK'yı aklamaya çalışsa da terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın daha önce söylediği itiraf niteliğindeki sözler kirli birlikteliği de afişe etti.