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PKK elebaşı Duran Kalkan alçak saldırıyı itiraf etmişti!

PKK elebaşı Duran Kalkan alçak saldırıyı itiraf etmişti!
14.11.2022 18:51

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Taksim İstiklal Caddesi'nde Ahlam Albashir isimli PKK/YPG'li teröristin gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası FETÖ PKK ve CHP medyası yine birleşti. Teröristin PKK'lı olduğunu itiraf etmesine rağmen FETÖ'cü Cevheri Güven CHP'nin yayın organı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve PKK'nın yayın organı Medya Haber'e katılan Ahmet Nesin alçak saldırıyı PKK'nın gerçekleştirmediğini ima eden ifadeler kullanarak PKK'yı aklama yarışına girdi. Söz konusu isimler PKK'yı aklamaya çalışsa da terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın daha önce söylediği itiraf niteliğindeki sözler kirli birlikteliği de afişe etti.

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Akıllara terör elebaşı Duran Kalkan'ın o tehdit dolu sözleri geldi.

Kalkan şu rezil ifadeleri kullanarak aylar Türkiye'yi tehdit etmiş ve alçak saldırıyı önceden itiraf etmişti;

"Gerilla da taktiğini değiştirdi. Savunma yapmıyor, saldırıyor. Saldıracak hem de. Hem de hiç beklemediği, ummadığı yerde bir bakacak ki saldırı olacak. İnecek yani. Cephede askeri hedefler düzeyinde değil, Türkiye'nin her yerinde saldırılar olacak. Kentlerde olacak. Her yer savaş alanı."

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